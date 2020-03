Game of Thrones: Beyond the Wall – data premiery gry mobilnej ujawniona. Jest też zwiastun

Game of Thrones: Beyond the Wall to turowa gra RPG, która trafi na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Twórcy ujawnili jej datę premiery. Posiadacze urządzeń Apple będą mogli zagrać w nią już 26 marca, a użytkownicy smartfonów i tabletów z zielonym robotem w logo nieco później – 3 kwietnia.

Akcja tej produkcji rozpoczyna się na 48 godzin przed wydarzeniami pokazanymi w serialu HBO, niedługo po zniknięciu Bryndena Riversa, Lorda Dowódcy Nocnej Straży. Zabawa połączy taktyczne starcia oraz powiększanie drużyny bohaterów, w skład której będą mogły wejść znane postacie – na materiałach promocyjnych widzimy m.in. Jona Snowa, Daenerys Targaryen oraz Tormunda.

Game of Thrones: Beyond the Wall dostępne będzie w biznesowym modelu free-to-play. Grę będzie można pobrać za darmo, ale nie zabraknie w niej mikrotransakcji. Twórcy obiecują jednak, że te nie będą niezbędne do zabawy i rozgrywką będzie można cieszyć się nawet bez sięgania do portfela. Czy tak faktycznie będzie? Tego dowiemy się po premierze.