Games with Gold we wrześniu zabierze graczy do Nowego Jorku. The Division i 3 inne gry w ofercie

Microsoft oficjalnie ujawnił ofertę Games with Gold na wrzesień 2020 roku. W ręce graczy tradycyjnie trafią cztery produkcje i w tym miesiącu będą to Tom Clancy’s The Division, czyli połączenie trzecioosobowej strzelanki i gry RPG od Ubisoftu, przygodówka The Book of Unwritten Tales 2, a także De Blob 2 i klasyczne Armed & Dangerous. Jak widać postawiono na spore zróżnicowanie i praktycznie każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

Poniżej znajdziecie zaś konkretną rozpiskę wraz z datami, w których dane gry zostaną udostępnione abonentom.

https://twitter.com/XboxPL/status/1299304277911969797

Przypominamy, że gry dostępne w ramach Games with Gold są dostępne dla abonentów usługi Xbox Live Gold. Comiesięczną subskrypcję można wykupić zarówno osobno, jak i w ramach pakietu Xbox Game Pass Ultimate, dającego również dostęp do wielu zróżnicowanych produkcji, a także xCloud, czyli rozgrywki w chmurze.