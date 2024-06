Gandalf powróci w The Hunt for Gollum? Ian McKellen stawia tylko jeden warunek

fot. Warner Bros. Discovery

Przed miesiącem Warner Bros. oficjalnie zapowiedział nowy film z Władcy Pierścieni. Produkcja zatytułowana The Hunt for Gollum opowie o próbie złapanie Smeagola przez Aragorna i Gandalfa, jeszcze przed wyruszeniem drużyny pierścienia do Mordoru. Wielu fanów zastanawia się, czy jest szansa, aby Viggo Mortensen i Ian McKellen powtórzyli swoje role. Aktor wcielający się w Gandalfa w nowym wywiadzie dla The Times odniósł się do powrotu do Władcy Pierścieni.

Ian McKellen chętny wrócić do roli Gandalfa w The Hunt for Gollum

McKellen zażartował, że do swojej nowej roli w sztuce Player Kings nie golił się od miesięcy, więc jest gotowy, aby ponownie zagrać czarodzieja:

Ale w tej chwili nie ma scenariusza, nie dostałem żadnej oferty, nie ma żadnych planów.

Dodał, że jest zainteresowany ponownym pojawieniem się w Śródziemiu. Przyznał, że jedyny warunek, jaki musi zostać spełniony to, że będzie jeszcze żył, gdy prace na planie się rozpoczną.

Ian McKellen w wieku 85 lat nie zamierza więc kończyć kariery. Aktor wciąż występuje na deskach teatru, a ostatnio mogliśmy zobaczyć go w filmie Hamlet, gdzie wcielił się w tytułową postać. Mogliśmy go także usłyszeć w roli narratora w serialu Ted.

Reżyserem i główną gwiazdą The Hunt for Gollum jest Andy Serkis. Producentami filmu są Peter Jackson oraz Fran Walsh i Philippa Boyens.

The Hunt for Gollum – premierę filmu zaplanowano na 2026 rok.

