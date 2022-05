Gangi Londynu - teaser 2. sezonu. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

2. sezon serialu Gangi Londynu rozgrywa się rok po śmierci Seana Wallace'a i brutalnych konsekwencjach tego wydarzenia. Mapa i dusza Londynu zostały rozrysowane na nowo. Ci Wallace'owie, którzy przeżyli są rozrzuceni po różnych miejscach, a rodzina Dumani została rozbita. Elliot teraz musi pracować dla inwestorów. Patrzą oni, jak miasto spowija chaos, więc organizują posiłki, aby odzyskać kontrolę. Starzy ulubieńcy i nowi gracze walczą przeciwko nowemu porządkowi. To zmusza zażyłych wrogów do współpracy, a członków rodziny do wzajemnej zdrady.

Gangi Londynu - teaser 2. sezonu

W obsadzie powracają Sope Dirisu (Elliot Finch), Michelle Fairley (Marian Wallace), Brian Vernel (Billy Wallace), Pippa Bennett-Warner (Shannon Dumani), Lucian Msamati (Ed Dumani), Paapa Essiedu (Alexander Dumani), Valene Kane (Jacqueline Robinson), Orli Shuk (Luan Dushaj), Narges Rashidi (Lale) oraz Asif Raza (Asif).

Gangi Londynu - premiera 2. sezonu w Wielkiej Brytanii odbędzie się jesienią 2022 roku. Data polskiej premiery nie jest znana. Pierwszy sezon nie jest nigdzie w naszym kraju dostępny.