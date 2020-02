Gangs of London - zwiastun serialu. Ależ efektowne i brutalne walki od reżysera Raid!

Gangs of London ma pozornie prostą i pretekstową fabułę. Jest to opowieść o międzynarodowych grupach przestępczych, które kontrolują fikcyjny Londyn. Gdy szef jednej z rodzin mafijnych zostaje zabity, wybucha wojna o władzę.

Gareth Evans jest współtwórcą serialu z Mattem Flannerym, którego widzowie znają jako operatora obu części indonezyjskiej serii kina akcji Raid. Flannery również i w serialu odpowiada za zdjęcia i sam zwiastun pokazuje wiele klimatycznych ujęć. Projekt jest koprodukcją brytyjskiego Sky Atlantic i amerykańskiego Cinemax.

Za kamerą 5 odcinków stoi sam Gareth Evans, a pozostałe epizody pierwszego sezonu wyreżyserowali Corin Hardy (3 odcinki, znany z filmu Zakonnica) oraz Xavier Gens (2 odcinki, znany z Hitman). Gareth Evans wyreżyserował wszystkie sceny walk, w których wystąpili kaskaderzy związani z filmowcem, czyli tak samo jak robił to w obu Raidach.

W obsadzie są Joe Cole, Sope Dirisu, Colm Meaney, Lucian Msamati i Michelle Farley.

Gangs of London - zwiastun dla dorosłych

Gareth Evans stał się znany na świecie dzięki filmom akcji Raid oraz The Raid 2: Infiltracja, które zachwyciły świat. To o nich mówiło się, że to jedne z najlepszych filmów akcji w historii. Odegrały one ważną rolę w motywacji Hollywood do zmiany formy kręcenia scen walk, których forma m.in. została potem spopularyzowana przez Johna Wicka.

Gangs of London - premiera w 2020 roku.