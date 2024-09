Gary Oldman postawił ultimatum Nolanowi. Poszło o peruki

fot. Universal Pictures

Gary Oldman od kilku lat zajęty jest rolą Jacksona Lamba w serialu Kulawe konie. Kolejne odsłony są już zaplanowane, a najbliższa z nich niedawno otrzymała swój zwiastun. Aktor musi się w niej dobrze czuć, bo o mało z jej powodu nie stracił okazji na występ w Oppenheimerze Christophera Nolana. Poszło o... peruki. Przypomnijmy, że aktor znany m.in. z roli Syriusza Blacka w serii o Harrym Potterze wcielał się w Harry'ego S. Trumana

Gary Oldman postawił ultimatum Nolanowi

Oldman grał już w trzech filmach Nolana, czyli słynnej trylogii Mrocznego Rycerza, gdzie wcielał się w komisarza Gordona. Tak aktor opowiedział o przystąpieniu do rozmów o Oppenheimerze:

Moja rola Jacksona Lamba jest nieco inna, bo jest do mnie przyspawana nawet jak mam półroczną przerwę. To ona dyktuje, czy zrobię coś innego. Byłem jeden dzień na planie Oppenheimera. Powiedziałem Chrisowi Nolanowi: "Bardzo bym chciał przyjść i zrobić tu ten występ, ale nie zamierzam ścinać włosów i będę mieć perukę. Jeśli się z tym pogodzisz, to chętnie to zrobię. Jeśli nie chcesz peruk, to znajdź sobie kogoś innego."