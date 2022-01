Gaspard Ulliel nie żyje. Aktor znany z roli Hannibala Lectera miał 37 lat

fot. materiały prasowe

Gaspard Ulliel zmarł 19 stycznia 2022 roku w wyniku poważnego wypadku na nartach, podczas którego doszło do uszkodzenia głowy. Informację potwierdziła agencja AFP. Czytamy w relacji, że został przetransportowany helikopterem do szpitala w miejscowości Grenoble we Francji. Nie udało się go uratować.

Był on uważany za wschodzącą gwiazdę francuskiego kina, ale miał też dobre role w Hollywood. Najbardziej znany jest z roli Hannibala Lectera z filmu Hannibal. Po drugiej stronie maski. Mogliśmy go oglądać też w takich produkcjach jak Saint Laurent, To tylko koniec świata oraz Bardzo długie zaręczyny.

W marcu 2022 roku zadebiutuje w MCU w serialu Moon Knight, w którym zagrał postać zwaną Midnight Man. Będzie to jedna z jego ostatnich ról.

