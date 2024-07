Gdańsk i Mikołajki witają KINO LETNIE X PRIME VIDEO. Trzy filmy, które zapadną w pamięć

Źródło: materiały prasowe

KINO LETNIE X PRIME VIDEO nadal raczy widzów w Polsce znakomitą propozycją na wieczór. Tym razem mamy aż dwa miasta i cztery pokazy, które przy tak znakomitej pogodzie wydają się idealną propozycją na wieczór. Zwłaszcza, że każdy seans jest bezpłatny.

17 i 18 lipca widzowie z Gdańska mają dwie propozycje. Pierwszego dnia o 21:30 w Ergo Arenie wspaniała Zupa nic w reżyserii Kingi Dębskiej, która znakomicie łączy dramat z komedią. Natomiast 18 lipca również o 21:30 w Ergo Arenie można będzie obejrzeć fantastyczna Dream Scenario z niekonwencjonalnym pomysłem i świetną rolą Nicolasa Cage'a, którego dobór filmów w ostatnich latach zasługuje na najwyższy szacunek.

20 i 21 lipca to Mikołajki. Pierwszego dnia o 21:30 mamy również Dream Scenario, czyli seans z Nicolasem Cage'em, którego nie wolno przegapić. Drugie dnia również o 21:30 mamy Włoskie wakacje z 2020 roku, czyli poruszająca emocje przygoda Liama Neesona, który gra tutaj ze swoim prawdziwym synem. To nie kino akcji, do jakiego Neeson przyzwyczaił, ale dramat wywołujący duże emocje. Oba seanse odbędą się w miejscu: Plac Wolności / Fontanna Króla Sielaw.

To wydarzenie jest możliwe, dzięki sponsorowi tytularnemu: platforma streamingowa Prime Video wie, czego oczekują widzowie i im tego dostarcza. Będzie też smacznie dzięki sponsorowi, którym jest firma Grześki. W trakcie seansu zapewniają zebranym pyszne wafelki.

Zupa nic - o czym jest film?

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha. [opis według dystrybutora Kino Świat]

Dream Scenario - o czym jest film?

Film przedstawia losy Paula Matthewsa (w tej roli Nicolas Cage), nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...

Włoskie wakacje - o czym jest film?

Włoskie wakacje opowiadają o londyńskim artyście Robercie (Liam Neeson), który powraca do malowniczej Toskanii wraz z synem Jackiem (Micheál Richardson), aby sprzedać dom odziedziczony po niedawno zmarłej żonie. Żaden z nich nie spodziewa się, że niegdyś piękna willa popadła w ruinę. Remont budynku powoduje konflikt między mężczyznami, którzy postanawiają poprosić o pomoc lokalnych mieszkańców. Z czasem ich relacje ulegają zmianie i przybierają niespodziewany obrót.