Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 ma datę premiery! Kiedy zagramy?

fot. Bethesda

Jakiś czas temu do sieci trafił nieoficjalne informacje, które wskazywały na to, że premiera gry Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5 ma odbyć się w kwietniu tego roku. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone przez wydawcę.

Na oficjalnym kanale Bethesdy w serwisie YouTube pojawił się krótki materiał wideo, w którym aktorzy głosowi, Nolan North i Troy Baker, ujawniają datę premiery. Z wideo dowiadujemy się, że posiadacze PlayStation 5 będą mogli zagrać w Indiana Jones i Wielki Krąg już 17 kwietnia tego roku. Gra, podobnie jak wersja na Xbox Series X|S dostępna będzie w trzech edycjach: standardowej, Premium oraz Pakiecie Kolekcjonerskim. Nie zabraknie również wsparcia dla dodatkowej mocy oferowanej przez PS5 Pro.

Dwa dni wcześniej na wszystkich platformach pojawi się także aktualizacja, która wprowadzi dwie nowe umiejętności związane z biczem: Sezon na wroga, który sprawi, że przeciwnicy będą odnosić więcej obrażeń po zaatakowaniu ich biczem oraz Przetasowanie, dzięki któremu wytrącona broń wypada w kierunku głównego bohatera.