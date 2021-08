GeForce NOW – 11 nowych gier w usłudze. Które z nich warto sprawdzić?

fot. Nvidia

GeForce NOW to usługa gry w chmurze, dzięki której użytkownicy mogą uzyskać dostęp do posiadanych przez siebie produkcji na urządzeniach mobilnych oraz w zasadzie dowolnym sprzęcie wyposażonym w przeglądarkę internetową. W ten sposób można uruchomić nawet te najbardziej imponujące graficznie, a przez to też najbardziej wymagające tytuły, co eliminuje konieczność wydawania pieniędzy na wydajnego peceta o potężnych podzespołach.

Biblioteka dostępnych przez GeForce NOW gier jest regularnie rozbudowana i dziś, jak co czwartek, poznaliśmy kolejnych 11 produkcji, które do niej dołączyły. Wśród nich znalazło się aż pięć zupełnie świeżych tytułów, które dopiero co zadebiutowały na rynku. Warto również wspomnieć, że pewnym bonusem jest premiera dodatku Oblężenie Paryża do Assassin's Creed: Valhalla, bo również to rozszerzenie można ograć za pośrednictwem chmury.

GeForce NOW - nowa aktualizacja (12.08)

428: Shibuya Scramble (Steam)

GeForce NOW– najciekawsze gry z nowej aktualizacji

Naraka: Bladepoint

Battle royale to gatunek bardzo popularny, ale jednocześnie też bardzo ryzykowny dla deweloperów i wydawców. Nowym produkcjom jest szalenie trudno wybić się na rynku, który zdominowany jest przez gigantów takich jak Fortnite i PUBG. Twórcy Naraka: Bladepoint postanowili jednak spróbować, ale z pewnym twistem. Choć główne założenia brzmią znajomo, bo mamy dużą mapę i walkę do ostatniego żywego gracza, to już cała reszta wygląda zupełnie inaczej. Pistolety i karabiny zastąpiono tutaj bronią białą i łukami, a poruszanie się po lokacjach nie ogranicza się wyłącznie do biegania, bo wprowadzono tutaj rozbudowany i bardzo efektowny system parkouru. Zdecydowanie warto sprawdzić, szczególnie jeśli lubicie spektakularną akcję i sieciową rywalizację.

428: Shibuya Scramble

To świetnie oceniany tytuł (średnia ocen w serwisie Opencritic to 85/100 przy 25 recenzjach), o którym większość graczy z zachodu prawdopodobnie nie słyszała. Nic zresztą dziwnego, bo 428: Shibuya Scramble to twór naprawdę nietypowy – mamy tu do czynienia z japońską visual novel, w którym zabawa sprowadza się przede wszystkim do czytania długich, tekstowych opisów i podejmowania decyzji mających wpływ na przebieg kilku powiązanych ze sobą historii. Zagmatwana fabuła, barwne postacie, ponad 50 różnych zakończeń, a także oprawa łącząca fotografie i nagrania z udziałem aktorów sprawiają, że warto dać tej produkcji szansę!

Hello Neighbor

Niech nie zwiedzie Was kolorowa, kreskówkowa i na pierwszy rzut oka dość niewinna oprawa! Hello Neighbor to pełnoprawny horror, w którym zadaniem gracza jest zakradnięcie się do domu sąsiada i odkrycie jego tajemnic. Deweloperom udało się stworzyć rozgrywkę, która mimo pozornej prostoty potrafi trzymać w napięciu i niejednokrotnie sprawi, że serca grających zabiją szybciej. Duża w tym zasługa sztucznej inteligencji tytułowego sąsiada, bo ten uczy się naszych zachowań i stara się na nie odpowiednio reagować.