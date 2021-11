GeForce NOW debiutuje na telewizorach LG

Źródło: LG

Mariaż NVIDII oraz producentów telewizorów był tylko kwestią czasu. Debiut platformy GeForce NOW na telewizorach LG to kolejny ważny krok na drodze do upowszechnienia cloud gamingu na szeroką skalę. Za sprawą natywnej aplikacji do strumieniowania gier z chmury dla systemu webOS odpalimy tytuły klasy AAA na dużym ekranie bez podpinania do niego konsoli bądź komputera.

Aplikacja trafi zarówno do topowych telewizorów z matrycą OLED, jak i do linii QNED Mini LED oraz NanoCell z 2021 roku. Choć dostęp do pełnoprawnej odsłony GeForce NOW jest płatny, w ramach godzinnych sesji każdy może ograć jedną z 35 darmowych gier dostępnych w bibliotece serwisów partnerskich, w tym m.in. Rocket League. Ponadto cotygodniowe rozdawnictwo od Epic Games Store pozwoli wzbogacić naszą gamingową bibliotekę o kolejne pozycje. Tytuły te często są dostępne w zasobach GeForce NOW bądź debiutują na niej w dniu udostępnienia w cyfrowym sklepie Epic Games.

Oczywiście pełny potencjał usługa ujawni dopiero po opłaceniu abonamentu oraz wykupieniu kompatybilnych gier na jednej z partnerskich platform. Wówczas uruchomimy za pośrednictwem GeForce NOW takie tytuły jak Marvel’s Guardians of the Galaxy czy Crysis Remastered Trilogy w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach. Za renderowanie obrazu po stronie serwera odpowiadają wydajne karty z linii RTX, które pozwolą nam skorzystać z dobrodziejstw technologii śledzenia promieni świetlnych do upiększenia świata gry. Dzięki temu poczujemy się tak, jakbyśmy grali na porządnym gamingowym pececie. O ile oczywiście dysponujemy stabilnym i szybkim łączem niezbędnym do utrzymania wysokiej płynności rozgrywki.

Dołączenie LG do grupy partnerów technologicznych NVIDII rozszerzyło już i tak szeroką bazę urządzeń kompatybilnych z serwisem. Obecnie GeForce NOW odpalimy na pudełku strumieniującym NVIDIA Shield, na komputerach z systemami Windows, macOS oraz Chrome OS, urządzeniach z Androidem, iPhone’ach i iPadach za pośrednictwem przeglądarki Safari oraz poprzez aplikację natywną w telewizorach LG z systemem webOS.