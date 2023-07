Gen V - pełny zwiastun serialu. Krwawa jatka w spin-offie The Boys

The Boys to jeden z najbardziej brutalnych seriali. Krew leje się tu hektolitrami, a flaki i ludzkie szczątki rozbryzgują się na bohaterów niemal w każdym odcinku. Obrażenia zadawane są na różne wymyślne sposoby. Bywa, że sceny mają mocne zabarwienie erotyczne. Nie każdy jest gotowy na takie wrażenia. Czasem to po prostu nas przerasta.