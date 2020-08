George R.R. Martin idzie do sądu w sprawie praw do historii The Skin Trade

Źródło: HBO / Zysk i S-ka

The Skin Trade przedstawia historię autorstwa George'a R.R. Martina, której głównym bohaterem jest Will Flambeux - detektyw-wilkołak. Prowadzi on śledztwo w sprawie brutalnych morderstw w małym mieście i odkrywa mroczny sekret, który za nimi się kryje. Pomaga mu Randi Wade, przyjaciel i prywatny detektyw.

Pisarz wniósł teraz pozew w Sądzie Najwyższym w Los Angeles o odzyskanie praw do historii. Dlaczego? Martin wyraził zgodę w 2009 roku na stworzenie adaptacji Mike the Pike Productions, które przekazało później prawa do Blackstone Manor LLC. Zgodnie z umową, producenci mieli pięć lat na rozpoczęcie zdjęć. Gdyby nie doszło do tego w określonym czasie, prawa do ekranizacji powróciłby znowu do Martina.

fot. HBO

Producenci w ostatniej chwili rozpoczęli kręcenie materiału filmowego 2 września 2014 roku. George R.R. Martin uważa jednak, że było to zrobione wyłącznie w celu utrzymania praw do materiału źródłowego. Pośpiesznie wybrano obsadę oraz ekipę, która miała nakręcić kilka scen.

Blackstone zajmuje stanowisko, że wypełnili swoje zobowiązania wynikające z umowy i prawa należą teraz do nich. Pisarz zdecydował się złożyć pozew po tym, jak grożono mu podjęciem kroków prawnych, jeśli próbowałby niezależnie wykorzystywać prawa do historii. Pozew ma na celu ustalenie praw, a także odszkodowanie.