Prawie nie otrzymałby roli w aktorskim Jak wytresować smoka. Powód zaskakuje

fot. materiały prasowe

Reklama

Już w czerwcu wyjdzie aktorski remake Jak wytresować smoka. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Dean DeBlois, a do obsady należą m.in. Mason Thames, Nico Parker czy Nick Frost. Gerard Butler powraca do franczyzy jako lider Wikingów, Stoick - choć niewiele brakowało, by ktoś inny wcielił się w tę postać.

fot. Universal Pictures/Cryptic HD Quality

Jak wytresować smoka - dlaczego Gerard Butler prawie został zastąpiony?

W wywiadzie dla magazynu Empire Dean DeBlois i Gerard Butler opowiedzieli o niełatwej walce, by zachować oryginalnego odtwórcę roli Stoicka w aktorskim remake'u. Reżyser aktorskiego Jak wytresować smoka wyjaśnił, że na początku problemem był napięty harmonogram Butlera, a w międzyczasie brano pod uwagę innych aktorów. Z czasem pojawiły się też wątpliwości, czy wciąż jest odpowiedni do tej roli. Chodziło o jego niską popularność w branży.

- "Czekaj, czekaj chwilę. Co ty mówisz?" (...) Dean naprawdę walczyć o mnie, podczas gdy studio prawdopodobnie mówiło: "Nie lepiej wziąć kogoś większego?" - powiedział Butler.

Premiera filmu została zaplanowana na 13 czerwca 2025 roku.

Zobacz także: O ten kubełek na popcorn będzie walka w kinach. Jest w kształcie smoka

Jak wytresować smoka - zdjęcia