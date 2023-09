Gęsia skórka - teaser i data premiery. To horror na podstawie kultowych książek

fot. Disney+

Gęsia skórka to serial aktorski oparty na książkach autorstwa R.I. Stine'a. Disney+ i Hulu ogłosili, że globalna premiera odbędzie się już 13 października. Wówczas w ramach wydarzenia Hallowstream do platform trafi 5 odcinków. Kolejne co tydzień.

Gęsia skórka - teaser

Ayo Davis z Disney Branded Television, który odpowiada za serial, w oświadczeniu napisała, że uniwersum Stine'a to popkulturowy fenomen. Mają nadzieję, że to nie tylko przyciągnie nowych widzów, ale też spodoba się osobom znającym książki.

Gęsia skórka

Autorami scenariusza są Nick Stoller i Rob Letterman - obaj też są twórcami i showrunnerami. Bohaterowie to piątka dzieciaków z liceum, którzy rozpoczynają śledztwo tajemniczej śmierci nastolatka sprzed trzech dekad, Harolda Biddle'a. Jednocześnie odkryją mroczne sekrety przeszłości swoich rodziców.

W obsadzie są Justin Long (Barbarian) and Rachael Harris (Lucifer), alongside newcomers Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) oraz Will Price (The Equalizer).