fot. SIE

Sony niespodziewanie ujawniło nowe informacje na temat Ghost of Yotei, czyli kontynuacji ciepło przyjętego Ghost of Tsushima z 2020 roku. Nadchodząca produkcja doczekała się nie tylko kolejnego zwiastuna, ale też konkretnej daty premiery. Do sieci trafiły również zdjęcie prezentujące bogatsze wydania - Digital Deluxe oraz edycję kolekcjonerską.

W Ghost of Yōtei wcielimy się w bohaterkę o imieniu Atsu, która straciła wszystko w wyniku ataku grupy bandytów znanej jako Yōtei Six. Młoda kobieta przeżyła napaść na swoją rodzinę i postanowiła nauczyć się walczyć oraz polować, by zemścić się na oprawcach.

We wpisie opublikowanym na łamach PlayStation Blog ujawniono, że w Ghost of Yōtei gracze otrzymają jeszcze większą swobodę w eksploracji otwartego świata. To od nich zależeć będzie, którego członka Yōtei Six zdecydują się śledzić w danym momencie. Nie zabraknie również opcjonalnych aktywności, a Atsu zyska dostęp do nowych typów broni.

Data premiery Ghost of Yōtei została ustalona na 2 października 2025 roku. Zamówienia przedpremierowe ruszą 2 maja. Zainteresowani będą mogli wybrać spośród standardowego wydania, pakietu Digital Deluxe z dodatkowymi cyfrowymi materiałami oraz edycji kolekcjonerskiej, w skład której wejdzie między innymi replika maski. Z zawartością poszczególnych edycji możecie zapoznać się na początku poniższej galerii. W dalszej jej części znajdziecie nowe zrzuty ekranu z gry.