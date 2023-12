Czy Nicolas Cage powróci jako Ghost Rider? Jest odpowiedź aktora

fot. materiały prasowe

Nicolas Cage wcielił się w postać Johnny'ego Blaze'a w dwóch filmach Marvela z 2007 i 2012 roku. Choć były to niezłe produkcje, nigdy nie doszło do realizacji trzeciej części. Mimo wszystko, podejście aktora do tego bohatera zapadło w pamięć wielu fanom. W najnowszym wywiadzie dla Uproxx, Cage został zapytany o ewentualny powrót do Ghost Ridera.

Ghost Rider - Nicolas Cage o ewentualnym powrocie do roli

Szczególne wątpliwości dodaje fakt, że Cage planuje kończyć swoją przygodę z filmami. Teraz będzie jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzić do selekcji produkcji.

- Nie mówię całkowicie "nie".

Z jednej strony aktor chętnie zabrałby się za produkcję, która będzie miała w sobie coś wyjątkowego i zachęci widzów do powrotu do uniwersum. Natomiast jednocześnie bierze pod uwagę fakt, że Ghost Rider nie będzie już dla niego niczym nowym. Nie będzie mógł wyjść ze swojej strefy komfortu i wypróbować czegoś innego.

Zanim jednak aktor przejdzie na filmową emeryturę, warto obserwować jego ostatnie produkcje. Jedna z nich, Dream Scenario, zadebiutuje 29 grudnia w polskich kinach.