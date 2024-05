Giancarlo Esposito jednak z nie tak znaczącą rolą w MCU? Nowa wskazówka, kiedy zobaczymy aktora

fot. materiały prasowe

Na początku maja potwierdzono, że Giancarlo Esposito dołączył do MCU. Ujawniono wtedy, że nie wcieli się w Profesora X, chociaż kilka miesięcy wcześniej wyraził chęć zagrania Charlesa Xaviera. Gwiazdor Breaking Bad zdradził jedynie, że pojawi się na ekranie „wcześniej niż później”, a jego rola jest „lepsza, niż można sobie wyobrazić”. Fani zastanawiali się, w którym nowym filmie Marvela zobaczymy Esposito, ale jak zdradził scooper MyTimeToShineHello, aktor zadebiutuje w jednym z przyszłych seriali na Disney+.

Giancarlo Esposito ma zadebiutować w MCU w jednym z nowych seriali

W swoim najnowszym poście w serwisie X MyTimeToShineHello twierdzi, że Giancarlo Esposito zadebiutuje w MCU w jednym z nadchodzących seriali. Niestety nie zdradził żadnych szczegółów, ale to zawęża listę postaci, w którą aktor może się wcielić.

https://x.com/MyTimeToShineH/status/1794511638671794588

Najbliższymi serialami z MCU są Agatha All Along, która zadebiutuje na Disney+ już w 18 września 2024 roku. Esposito może również pojawić się w Daredevil: Born Again, którego premiery doczekamy się w marcu 2025 roku lub Ironheart, której premiera została wyznaczona również na przyszły rok.

Następnymi serialowymi projektami w kolejne jest niedawno ogłoszony serial o Visionie, a także Wonder Man i Nova. Nie można wykluczyć, że aktor zadebiutuje w uniwersum Marvela w jednym z kolejnych seriali, które nie zostały jeszcze ujawnione.

Jeżeli informacje scoopera są prawdziwe, to będzie to oznaczać, że Giancarlo Esposito nie pojawi się w nadchodzącym Deadpool & Wolverine.

