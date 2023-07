Giant Robot Hellboy - Hellboy jako robot na wyspie pełnej wielkich potworów

fot. materiały prasowe

Tegoroczne San Diego Comic-Con stało pod znakiem zapowiedzi walk kultowych bohaterów w wielkich mechach z kaiju. DC Comics we współpracy z Legendary Comics zapowiedziało swój crossover pomiędzy Ligą Sprawiedliwości a dwoma najpopularniejszymi Tytanami, a Dark Horse Comics przedstawiło trzyczęściowy komiks, w którym Hellboy zmierzy się z wielkimi kaiju na tajemniczej wyspie.

Za stworzenie komiksu odpowiada Mike Mignola (twórca postaci), który zajmie się scenariuszem oraz Duncan Fegredo (Hellboy: Darkness Calls, Hellboy: The Wild Hunt), który odpowiedzialny jest za warstwę wizualną. Nad komiksem pracuje również kolorysta Dave Stewart.

Giant Robot Hellboy - o czym opowiada?

Komiks opowie o porwaniu Hellboya i jego perypetiach na tajemniczej, odległej wyspie wypełnionej rozmaitymi kaiju, z którymi ten będzie musiał się zmierzyć z pomocą wielkiego mecha, do którego będzie przypięty.

O fabule wypowiedział się również Duncan Fegredo:

- Hellboy budzi się i doświadcza eksterioryzacji (doświadczenie świata spoza własnego ciała), przez co musi jednocześnie poradzić sobie jak zwykle z konsekwencjami działań szalonych naukowców, ale też ponownie nauczyć się chodzić.

Giant Robot Hellboy - okładki pierwszego numeru

Giant Robot Hellboy

Giant Robot Hellboy - inspiracje

W przypadku takiego konceptu nie powinno dziwić czerpanie inspiracji z japońskiego kina kaiju, lecz sprawa się komplikuje, kiedy sam twórca przyznaje, że… Nie jest wielkim fanem tego typu produkcji:

- Giant Robot Hellboy to mój bardzo oczywisty ukłon w stronę tych wszystkich japońskich filmów z wielkimi potworami, których… Nie darzę żadną specjalną miłością. To co nią darzę, to słuchanie Geofa Darrowa i Arta Adamsa opowiadających o tych filmach, więc komiks jest raczej inspirowany nimi.

Wspomniany Geof Darrow i Art Adams odpowiadają też za alternatywne warianty okładek do komiksu. Mike Mignola wyjaśnił bowiem, że próbował nawiązać z nimi współpracę w ramach całej serii, lecz z powodu napiętego grafiku nie udało się tego osiągnąć.

Mike Mignola przyznał, że pomysł na stworzenie tej serii narodził się jeszcze podczas pandemii:

- Miałem ten pomysł już od jakiegoś czasu, ale uznałem, że jest zbyt głupi do zrobienia. Potem jednak nadeszła pandemia, a ja zacząłem robić te wszystkie szkice, które publikowałem online (Mike Mignola: The Quarantine Sketchbook). Nigdy wcześniej nie zastanawiałem się jak wyglądałby wielki robot Hellboy, ale zrobiłem kilka tych szkiców i spodobały mi się. Zaczęło to wszystko wyglądać jak coś, co da się zrobić.

Giant Robot Hellboy - premiera w październiku tego roku.