Gierek online - premiera filmu w Netflixie. Kiedy?

Fot. Global Studio

Gierek, czyli film inspirowany życiem Edwarda Gierka, trafi do platformy Netflix. Premiera online została ustalona na 6 kwietnia 2022 roku. Gierek był w kinach w styczniu 2022 roku i do dziś obejrzało go ponad 320 tys. widzów.

Gierek - o czym jest film?

Jest to opowieść o człowieku, który dziś wciąż budzi skrajne opinie porusza dogłębnie. Polityka bywa brudna, ale gdy dotyka ona całej rodziny, cena okazuje się zbyt duża do zapłacenia. Tajemnice wspólnego życia, widzianego oczami żony i matki Edwarda Gierka po raz pierwszy trafiły na duży ekran. Za film odpowiadają twórcy hitu Proceder.

Gierek - zwiastun

- Teraz film „Gierek” jest jeszcze bardziej aktualny niż w dniu premiery 21 stycznia. W filmie pokazaliśmy, jak Moskwa - Rosjanie w tym ich służby specjalne, traktują sąsiednie państwa takie jak Polska. Tzn. jak swój prywatny folwark. I od dekad najbardziej lubią nas wtedy, kiedy rządzą nami „Janukowicze” tutaj akurat w mundurach LWP i jeśli trzeba to z takimi knują przeciw interesom kraju - komentuje producent i współscenarzysta filmu Heathcliff Janusz Iwanowski.

W obsadzie są Michał Koterski, Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, Sebastian Stankiewicz, Antoni Pawlicki, Rafał Zawierucha, Ewa Ziętek, Jan Frycz, Filip Tłokiński, Krzysztof Tyniec, Maciej Zakościelny, Mikołaj Roznerski oraz Cezary Żak.

