Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Mass Effect - poznaliśmy szczegóły serialu. Fani gry mogą nie być do końca zadowoleni

Mass Effect to kultowa gra z gatunku sci-fi, która doczeka się wysokobudżetowej serialowej adaptacji. Amazon MGM Studios nad tym pracuje, więc projekt powstanie dla Prime Video. Twórcy gry ściśle nad tym z nim współpracują i to właśnie od nich dostajemy pierwsze oficjalne szczegóły.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mass effect 
Prime video
Mass Effect 3 fot. BioWare
Reklama

Podczas dnia N7, czyli święta celebrującego franczyzę Mass Effect, Mike Gamble, producent gier z serii, oficjalnie ujawnił pierwsze szczegóły serialowej adaptacji. Potwierdził, że ściśle współpracują z Amazonem nad projektem, historią i osadzeniem jej w fabularnym kanonie. Ujawnił jednak, że na ekranie nie zobaczymy słynnej historii Komandora Sheparda z gier!

Mass Effect - szczegóły serialu

- Blisko współpracujemy z Amazonem nad serialem i jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co utalentowana ekipa wymyśla. Pokój scenarzystów pracuje w pocie czoła. Musimy rozgryźć, jak osadzić to w kanonie Mass Effect i jakie jest miejsce tej historii w zgodzie z wydarzeniami z gier. Serial opowiada kompletnie nową historię osadzoną w uniwersum i będzie osadzony po oryginalnej trylogii. Nie będzie to ponowne opowiedzenie historii Komandora Sheparda - ponieważ w końcu - to jest wasza historia, prawda?

fot. BioWare

Twórcy gry wyszli z założenia, że opowieść o Shepardzie należy do graczy i to oni ją kształtowali podczas zabawy z każdą odsłoną Mass Effect. Dlatego serial będzie związany fabularnie z grami i osadzony w tym świecie, ale opowie kompletnie nową historię.

V jak Vendetta jako serial! HBO i James Gunn przeniosą na ekrany kultowy komiks

W związku z tym, że wciąż trwają prace nad scenariuszami pierwszego sezonu, na razie nie ustalono ani daty rozpoczęcia prac na planie, ani potencjalnej daty premiery.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mass effect 
Prime video
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Obcy 5
-

Potencjalnie najlepszy Obcy został skasowany. Aktorka potwierdza, że Ridley Scott zablokował film

2 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter ma dać świeżość Gwiezdnym Wojnom. Shawn Levy tłumaczy decyzję

3 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-
Plotka

Zwiastun Avengers: Doomsday kluczowy dla Marvela. Takiej mobilizacji jeszcze nie było

4 Giganci ze stali
-

Giganci ze stali 2 - reżyser o szansach na kontynuację. Nie ma dobrych wiadomości

5 Donkey Kong: Bananza
-

Gry na Nintendo Switch 2 wreszcie po polsku! Poznaliśmy pierwsze tytuły

6 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - wyjaśniono, dlaczego historia toczy się wiele lat po filmach z serii Obcy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e218

Moda na sukces

s08e05

FBI

s28e12

The Voice

s42e273

Ridiculousness

s42e272

Ridiculousness

s42e274

Ridiculousness

s42e275

Ridiculousness

s42e276

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

ur. 1974, kończy 51 lat

Stanley Tucci
Stanley Tucci

ur. 1960, kończy 65 lat

Tye Sheridan
Tye Sheridan

ur. 1996, kończy 29 lat

Demi Moore
Demi Moore

ur. 1962, kończy 63 lat

Scoot McNairy
Scoot McNairy

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV