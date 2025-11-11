Podczas dnia N7, czyli święta celebrującego franczyzę Mass Effect, Mike Gamble, producent gier z serii, oficjalnie ujawnił pierwsze szczegóły serialowej adaptacji. Potwierdził, że ściśle współpracują z Amazonem nad projektem, historią i osadzeniem jej w fabularnym kanonie. Ujawnił jednak, że na ekranie nie zobaczymy słynnej historii Komandora Sheparda z gier!
Mass Effect - szczegóły serialu
Twórcy gry wyszli z założenia, że opowieść o Shepardzie należy do graczy i to oni ją kształtowali podczas zabawy z każdą odsłoną Mass Effect. Dlatego serial będzie związany fabularnie z grami i osadzony w tym świecie, ale opowie kompletnie nową historię.
W związku z tym, że wciąż trwają prace nad scenariuszami pierwszego sezonu, na razie nie ustalono ani daty rozpoczęcia prac na planie, ani potencjalnej daty premiery.
