Podczas dnia N7, czyli święta celebrującego franczyzę Mass Effect, Mike Gamble, producent gier z serii, oficjalnie ujawnił pierwsze szczegóły serialowej adaptacji. Potwierdził, że ściśle współpracują z Amazonem nad projektem, historią i osadzeniem jej w fabularnym kanonie. Ujawnił jednak, że na ekranie nie zobaczymy słynnej historii Komandora Sheparda z gier!

Mass Effect - szczegóły serialu

Mass Effect Serial opowiada kompletnie nową historię osadzoną w uniwersum i będzie osadzony po oryginalnej trylogii. Nie będzie to ponowne opowiedzenie historii Komandora Sheparda - ponieważ w końcu - to jest wasza historia, prawda? - Blisko współpracujemy z Amazonem nad serialem i jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co utalentowana ekipa wymyśla. Pokój scenarzystów pracuje w pocie czoła. Musimy rozgryźć, jak osadzić to w kanoniei jakie jest miejsce tej historii w zgodzie z wydarzeniami z gier.

Twórcy gry wyszli z założenia, że opowieść o Shepardzie należy do graczy i to oni ją kształtowali podczas zabawy z każdą odsłoną Mass Effect. Dlatego serial będzie związany fabularnie z grami i osadzony w tym świecie, ale opowie kompletnie nową historię.

W związku z tym, że wciąż trwają prace nad scenariuszami pierwszego sezonu, na razie nie ustalono ani daty rozpoczęcia prac na planie, ani potencjalnej daty premiery.