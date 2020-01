Gildia Aktorów 2020 rozdała nagrody. Historyczny sukces Parasite

Gildia Aktorów 2020 zaskoczyła ekspertów, ponieważ po raz pierwszy w historii nagrodzono film nieanglojęzyczny w kategorii najlepsza obsada. Zwycięzcą został Parasite wyprodukowany w Korei Południowej, który stał się niespodziewanym oscarowym faworytem. Ma on 6 nominacji i między innymi walczy z polskim Bożym Ciałem w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

W pozostałych ważnych kategoriach wygrywali faworyci, czyli Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern oraz Brad Pitt. Warto zaznaczyć, że wyróżniono również ekipę kaskaderów za pracę przy Avengers: Endgame.

Gildia Aktorów 2020 - laureaci

FILMY

Najlepsza obsada - Paraiste

Najlepszy aktor pierwszoplanowy - Joaquin Phoenix, Joker

Najlepszy aktor drugoplanowy - Brad Pitt, Pewnego razu w Hollywood

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Renee Zellweger, Judy

Najlepsza aktorka drugoplanowa - Laura Dern, Historia Małżeńska

TELEWIZJA

Najlepsza obsada w serialu dramatycznym - The Crown

Najlepsza obsada w serialu komediowego - The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Peter Dinklage, Gra o tron

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Jennifer Aniston, The Morning Show

Najlepszy aktor w serialu komediowym - Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepsza aktorka w serialu komediowym - Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Najlepszy aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym - Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Najlepszy aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym - Michelle Williams, Fosse/Verdon

KASKADERZY

Najlepsza grupa kaskaderów w filmie - Avengers: Endgame

Najlepsza grupa kaskaderów w serialu - Gra o tron