Ginny & Georgia: data premiery 2. sezonu. Pierwsze zdjęcia wiele zdradzają

fot. Netflix

Ginny & Georgia to serial Netflixa, w którym w głównych rolach królują Brianne Howey i Antonia Gentry. Produkcja szybko zyskała na popularności, gromadząc sporą rzeszę fanów. Niestety z powodu pandemii widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość w sprawie kontynuacji. Decyzja o stworzeniu 2. sezonu zapadła w 2021 roku, ale dopiero teraz pojawił się komunikat o oficjalnej dacie premiery. Poza tym Netflix wypuścił pierwsze spojrzenie na nadchodzący sezon. Opublikowane zdjęcia dają nam wiele wskazówek.

Ginny & Georgia - zdjęcia 2. sezonu

Netflix podzielił się siedmioma fotografiami, które mogą świadczyć, że dramatyczne wydarzenia z finału 1. sezonu zostały opanowane. Prawdopodobne jest to, że życie Ginny i Georgii znowu się uspokoiło. Zdjęcia wskazują na powrót nastolatki do domu w Wellsbury. Wygląda na to, że plany ślubne Georgii mogą nabrać realnych kształtów. Pozostałe szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy.

Ginny & Georgia

2. sezon serialu Ginny & Gorgia zaplanowany jest na 5 stycznia 2023 roku. Pojawi się na Netflixie.