Gladiator 2 - wiemy już, kogo gra Denzel Washington. Ridley Scott opisuje postać

Ridley Scott w ostatnich dniach ujawnił kilka szczegółów swojego nadchodzącego filmu Gladiator 2 - pochodzą one z wywiadu, którego reżyser udzielił serwisowi Deadline. Jedną z najważniejszych informacji z tej rozmowy jest to, kogo w przyszłorocznej produkcji zagra Denzel Washington. Wiemy już, że portretowana przez niego postać w pewnym sensie będzie podobna do Lucjusza, w którego wcieli się Paul Mescal. Jak ujmuje to sam Scott:

To postać paralelna, właściciel firmy, która dostarcza Rzymianom broń, oliwę podczas podróży, wino, które ci spożywają. Oni nie chcieli pić wody - woleli wino. Kiedy Rzymianie się przemieszczali, to kto dostarczał im wozy, konie i cały ekwipunek? W tamtym okresie musieli istnieć handlarze bronią; mamy tu więc człowieka (Scott mówi o postaci Washingtona - przyp. aut.), który ma już doświadczenie w dostarczaniu broni i katapult. Swoje hobby prowadzi jak stajnię wyścigową, przy czym zamiast koni posiada gladiatorów, jakichś 30-40. Uwielbia patrzeć, jak ci walczą między sobą.

Reżyser dodaje:

Jego historia ewoluuje. Kiedyś schwytano go w Afryce Północnej - później stał się wolnym człowiekiem, ponieważ był dobrym gladiatorem. Stara się to jednak ukrywać, ponieważ teraz zdaje sobie sprawę z potencjału swojej mocy sprawczej. Posiada większy majątek niż większość senatorów, ma już swoje przemyślenia i plany dotyczące przejęcia władzy od tych dwóch szalonych książąt.

Scott zdradził, że ekipa wróci na plan już za kilka tygodni. Twórca ma nadzieję, że członkowie obsady znajdują się w dobrej formie fizycznej - ostatnio widział tylko samego Paula Mescala, który w jego ocenie na tym polu "trzyma poziom".

Gladiator 2 wejdzie na ekrany kin 22 listopada przyszłego roku.