Gladiator 2 z największymi scenami akcji w karierze Ridleya Scotta. Reżyser porównuje je do Napoleona

fot. Empire/Paramount Pictures

Reklama

Już pierwszy Gladiator z 2000 roku zaprezentował rozmach, jakiego w kinie nie oglądaliśmy zbyt często. Nadchodząca druga część ma jeszcze bardziej zachwycić widzów swoimi widowiskowymi scenami akcji. Ridley Scott w najnowszym wywiadzie dla Empire przyznał, że jeszcze nigdy wcześniej nie nakręcił tak dużej sceny akcji, jaką zobaczymy w filmie Gladiator 2.

Gladiator 2 - Ridley Scott o największych scenach akcji w swojej karierze

Reżyser pochwalił się, że już na początku zobaczymy ogromną sekwencję akcji, która przebija to, co widzieliśmy przy Napoleonie:

Zaczynamy film od prawdopodobnie największej sekwencji akcji, jaką kiedykolwiek nakręciłem. Prawdopodobnie większej niż cokolwiek, co zrobiłem przy Napoleonie.

Ridley Scott opowiedział również o wykorzystanej na planie filmu technologii, dzięki której mogli nakręcić scenę z rozpędzonym nosorożcem:

Komputeryzacja i sztuczna inteligencja — musisz się z tym pogodzić. Mogę mieć komputer, który odczyta każdą cząsteczkę i zmarszczkę nosorożca, a następnie wytnie go na grubym kawałku plastiku, zupełnie jak ciało nosorożca, które następnie zostanie dopasowane do kształtu szkieletu. Mam coś, co może jechać 40 mil na godzinę, kręcić się w miejscu, kręcić głową i warczeć. Dwutonowy nosorożec z facetem na grzbiecie! To znaczy, to świetna zabawa.

Gladiator 2 – galeria

Gladiator 2

Gladiator 2 – o czym jest film?

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz, wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Na ekranie zobaczymy Liora Raza, Denzela Washingtona i Dereka Jacobiego. Z pierwszej części powraca Connie Nielsen w roli matki Lucjusza.

Gladiator 2 – premiera w Polsce odbędzie się 15 listopada w kinach. Amerykanie obejrzą go dopiero 22 listopada 2024 roku.