Gladiator - czekoladowy Russell Crowe robi furorę. Aktor chce zjeść swój pomnik

X/Russell Crowe/DreamWorks/Universal

Gladiator to z pewnością jeden z najważniejszych filmów historycznych wszech czasów. Produkcja Ridleya Scotta bez dwóch zdań zdefiniowała cały gatunek na nowo u progu XXI wieku. Dziś ma ona status kultowej - i to do tego stopnia, że jej bohaterom stawia się pomniki. Czekoladowe pomniki.

Russell Crowe, ekranowy Maximus Decimus Meridius, udostępnił na swoim koncie na portalu X (dawny Twitter) zdjęcie przedstawiające czekoladową statuę portretowanego przez siebie 23 lata temu bohatera. Aktor zdradził okoliczności jej powstania, przekonując również, że właśnie spostrzegł łakomy kąsek...

Niektórzy ludzie dostają posągi z brązu. Inni z marmuru. Natomiast na Malcie zrobili mnie... z czekolady! W ten weekend na pięknej Malcie odbywa się znany na całym świecie festiwal czekolady Hamrun. Twórcą (pomnika - przyp. aut.) jest Tiziano Cassar. Kiedy konkurs dobiegnie końca, będę mógł go zjeść...

W komentarzach pod tym wpisem aż roi się od żartów. Jedna z internautek stwierdza, że po raz pierwszy w życiu chciałaby "ugryźć" Crowe'a, inny z kolei przerabia fonetycznie słowo "gladiator" na "glad-he-ate-him".

