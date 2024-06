Gladiatorzy w krwawym widowisku. Pełny zwiastun serialu Those About to Die

fot. materiały prasowe

Those About to Die to serial dość niecodziennego duetu. Twórcą i scenarzystą jest Robert Rodat (znany z Szeregowca Ryana), a reżyserem słynny Roland Emmerich, twórca Dnia niepodległości, Patrioty i innych hitów. Widowiskowy pierwszy sezon ma budżet 140 mln dolarów. Historia oparta jest na książce Daniela P. Mannixa pod tym samym tytułem i rozgrywa się u szczytu potęgi rzymskiego imperium.

Those About to Die - pełny zwiastun

Those About to Die - o czym jest serial?

Serial zagłębia się w świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją. Wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje należące do patrycjuszy: frakcję Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną, a udziały w nich stanowią w Rzymie najcenniejszą wartość. Z uwagi na to, że zasmakowana w rozrywce ludność staje się coraz bardziej znużona i żądna krwi, pojawia się potrzeba budowy nowego stadionu do walk gladiatorów - Koloseum. Skala tego przedsięwzięcia, walk gladiatorów i zwierząt jest ogromna - podobnie jak podziemia z kwitnącym biznesem zakładów bukmacherskich. W podziemiach, pod trybunami, pracują i żyją tysiące ludzi - wśród nich tysiące tych, którzy zginą za igrzyska.

Those About to Die - obsada

W obsadzie są Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy oraz Romana Maggiora Vergano.

Those About to Die - premiera w USA odbędzie się 18 lipca. W Polsce na Prime Video już 19 lipca.