Gliniarz z Beverly Hills 4 - nowe zdjęcie z planu. Na powrót tej postaci czekali fani!

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z planu, które potwierdza powrót aktorów z pierwszych części serii Gliniarz z Beverly Hills. Do tej pory wiedzieiśmy, że Eddie Murphy powróci jako Axel Foley, a John Ashton powraca jako John Taggart. Nowe zdjęcie z planu potwierdziło powrót, na który czekali fani.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - zdjecie z planu

Na zdjęciu widzimy Ashtona oraz po raz pierwszy potwierdzenie, że Judge Reinhold powraca jako Rosewood. Mamy więc głównych bohaterów serii znów razem na ekranie.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - o czym jest film?

Chociaż były różne plotki o fabule filmu, na ten moment Netflix nie ujawnił oficjalnych szczegółów. W niepotwierdzonych pogłoskach sugerowano powrót Axela Foleya do Beverly Hills, by zbadać śmierć przyjaciela i korupcji policji. Na ten moment jest to plotka i nie wiadomo, czy ta informacja ma pokrycie w tym, co zobaczymy na ekranie.

W obsadzie są także Paul Reiser, Joseph Gordon Levitt i Taylour Page. Za kamerą stoi Mark Molloy. Prace na planie trwają. Netflix nie ustalił jeszcze daty premiery dla filmu, który ma nosić tytuł Beverly Hills Cop: Axel Foley.