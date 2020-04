God of War: Lore and Legends - książka rozszerzy historię wirtualnego świata

God of War to jedna z najlepiej ocenianych gier tej generacji konsol, która może pochwalić się średnią ocen 95/100 na podstawie 173 ocen krytyków zebranych przez serwis Opencritic. Dzieło studia Sony Santa Monica zostało docenione za ciekawą historię, satysfakcjonujący system walki, a także wprowadzenie sporego powiewu świeżości do serii, której korzenie sięgały wysłużonego PlayStation 2. Produkcja ta obchodzi swoje drugie urodziny i z tej okazji zapowiedziano, że na rynek trafi książka zatytułowana God of War: Lore and Legends.

Będzie to fizyczna wersja dziennika, który w grze prowadził Atreus, syn Kratosa. Wewnątrz znajdziemy zapis podróży bohaterów przez nordyckie krainy, a także opisy przedmiotów oraz bestiariusz, wszystko ozdobione klimatycznymi szkicami i ilustracjami. Całość ma znaleźć się na 120 stronach i wydana będzie w twardej oprawie. Premierę zaplanowano na 9 września tego roku, a zainteresowani wydadzą na tę książkę 34,99$, czyli około 145 zł.

God of War: Lore and Legends