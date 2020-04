Super Mario Maker 2 pozwoli tworzyć własne światy. Wideo zapowiada ogromną aktualizację

Super Mario Maker 2 to naprawdę rozbudowana produkcja, która oferuje proste, ale przy tym potężne narzędzia do tworzenia własnych poziomów. Na tym jednak nie koniec, bo Nintendo zapowiedziało kolejną, a przy okazji też ostatnią aktualizację do gry. Ta będzie naprawdę ogromna i wprowadzi nie tylko nowe power-upy, przeciwników oraz bossów, których będą mogli wykorzystać twórcy etapów, ale też... możliwość tworzenia własnych światów.

Proste w obsłudze narzędzie pozwoli na stworzenie własnego świata i ozdobienie go wedle własnych upodobań. Następnie będzie można umieścić w nim swoje poziomy i podzielić się takim dziełem z innymi użytkownikami. Można spodziewać się, że zachęci to amatorskich twórców do jeszcze większej kreatywności - w ten sposób łatwiejsze stanie się np. odtwarzanie wcześniejszych odsłon serii Super Mario.

Na nową aktualizację nie będziemy musieli długo czekać. Zadebiutuje ona już 22 kwietnia i będzie można pobrać ją za darmo.

Super Mario Maker 2 dostępne jest wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.