God of War: Ragnarok z wyjątkowym konkursem w Polsce. Sony zaprosi zwycięzców na premierę gry

fot. SIE

W mediach społecznościowych PlayStation Polska rozpoczął się konkurs z okazji zbliżającej się premiery God of War: Ragnarok. Mogą wziąć w nim udział wszystkie pełnoletnie osoby, które zdecydowały się na zakup gry w przedsprzedaży w jednym z kilku sklepów. Ich listę, a także pełne zasady możecie znaleźć na oficjalnej stronie zabawy.

Zadanie konkursowe jest bardzo proste, choć wymaga kreatywności: wystarczy napisać refren piosenki o Kratosie na maksymalnie 300 znaków, pamiętając przy tym, by znalazło się w nim słowo „chłopcze”. Do wygrania jest jedna z 200 wejściówek na polską premierę gry oraz koncert, które odbędą się 8 listopada w Multikinie w galerii Złote Tarasy w Warszawie. Zgłoszenia można wysyłać do 4 listopada, godziny 23:59.

God of War: Ragnarok zadebiutuje 9 listopada na konsolach PS4 i PlayStation 5. W sprzedaży dostępnych jest kilka wydań, które różnią się ceną i zawartością. Możecie zapoznać się z nimi w poniższej galerii.

God of War: Ragnarok