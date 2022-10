God of War: Ragnarok z premierowym zwiastunem. Wojna nadciąga

fot. SIE

Już 3 listopada poznamy, w jaki sposób branża odebrała jedną z najgłośniejszych premier tego roku, a mianowicie God of War: Ragnarok. Tego dnia w godzinach popołudniowych spada embargo na recenzje i również naEKRANIE.pl wówczas opublikuje swój tekst. Zanim jednak do tego dojdzie, Sony przygotowało okazjonalny premierowy zwiastun gry, który jak na produkcję tej skali jest stosunkowo krótki i tajemniczy - na dobrą sprawę nie zdradza on zbyt wiele.

God of War: Ragnarok - zwiastun premierowy

Premiera God of War: Ragnarok została zaplanowana na 9 listopada tego roku. Najnowsze przygody Kratosa i Atreusa pojawią się na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5, a wedle zapowiedzi gra ma wyglądać równie dobrze na konsolach obecnej, jak i poprzedniej generacji.

God of War: Ragnarok