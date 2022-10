God of War: Ragnarok na nowym materiale z rozgrywki. Twórcy przedstawiają system walki

fot. SIE

Twórcy i wydawca God of War: Ragnarok postanowili przypomnieć graczom o zbliżającej się premierze tego tytułu i do sieci trafiło nowe wideo z fragmentami rozgrywki. Jest to druga część serii materiałów przedstawiającej kulisy powstawania gry. Tym razem skupiono się przede wszystkim na systemie walki oraz przeciwnikach.

Pojedynki będą przypominać te z poprzedniczki, choć nie zabraknie pewnych zmian. Kratos będzie mógł wybierać pomiędzy mniejszymi tarczami, które lepiej sprawdzą się przy parowaniu ciosów oraz większymi, które nie są w stanie zablokować więcej obrażeń. Oprócz tego Atreus nauczy się nowych sztuczek i będzie większym wsparciem dla swojego ojca - w ten sposób twórcy chcieli pokazać, że bohater jest nieco starszy i bardziej doświadczony niż w produkcji z 2018 roku.

God of War: Ragnarok - premiera już 8 listopada na konsolach PS4 i PlayStation 5. Gra trafi na rynek w kilku wydaniach różniących się ceną oraz zawartością - poniżej możecie zapoznać się z ich zdjęciami.

God of War: Ragnarok