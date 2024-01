Godzilla i Kong - kim jest złoczyńca? Reżyser zapowiada: Skar King to wyjątkowy Tytan

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Godzilla i Kong: Nowe imperium ma mieć czarny charakter, który zmieni oblicze tej serii. W końcu jest to Tytan z osobowością, motywacjami i potęgą, która przerasta samego Godzillę, czy samego Konga. Skar King jest z tej samej rasy Tytanów co Kong, ale jego działania mają pokazać nam złoczyńcę - jak zapowiada reżyser - jakiego ta seria jeszcze nie widziała. Król Ghidorah mimo wszystko nie był kimś obdarzonym charakterem i osobowością, a do tej pory głównie czarne charaktery skupiały się na ludzkich postaciach.

Godzilla i Kong - kim jest Skar King?

Tak opowiada o nim reżyser, Adam Wingard.

- Interesujące w nowym filmie jest to, że idziemy w kierunku, którego jeszcze w tej serii nie widzieliśmy. Chodzi o Skar Kinga, który w pewnym sensie jest najbliższy sytuacji, jakby ludzkie zagrożenie przenieść na Tytana. Skar King reprezentuje podkręconą wersję najgorszych cech ludzkości, tak jak Kong ma te najlepsze cechy. Powiedziałbym, że Skar King to największe zagrożenie, jakie widzieliśmy w tych filmach. Będzie wymagało pełnej ekipy, by go pokonać, ponieważ jest zbyt silny dla jednego Tytana.

Na pewno Godzilla i Kong będą współpracować w walce ze Skar Kingiem. Nie wiadomo, czy do nich dołączy jeszcze jakiś inny Tytan.

Godzilla i Kong - premiera w kwietniu 2024 roku w kinach.