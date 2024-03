Godzilla, Kong, Skar King i Shimo trafią do... Call of Duty. Tak prezentują się nowi Operatorzy

fot. Activision

Reklama

Activision ujawniło szczegóły dotyczące trzeciego sezonu w Call of Duty: Modern Warfare 3 oraz Call of Duty: Warzone. Wśród nowej zawartości nie zabraknie również czegoś dla fanów popkultury. W dniach 3-10 kwietnia odbędzie się specjalne wydarzenie zatytułowane Godzilla x Kong: Battle for Hollow Earth, w ramach którego zainteresowani będą mogli kupić wyjątkowych Operatorów. Będą nimi... Godzilla, Kong, Shimo oraz Skar King.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1773033409155355021

Obszerny wpis na temat 3. sezonu możecie znaleźć na oficjalnej stronie serii.

Debiut takiej zawartości w tym czasie nie jest oczywiście przypadkiem. Ma to związek z premierą filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium, który w polskich kinach można oglądać od 28 marca. W obsadzie są między innymi Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hotle i Fala Chen, a reżyserem tej produkcji jest Adam Wingard.