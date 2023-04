Godzilla kontra Kong 2 - teaser w sieci! Zapowiada pełny tytuł i buduje klimat

fot. materiały prasowe

Godzilla i Kong to był tytuł roboczy, który znaliśmy do tej pory. Oficjalny teaser widowiska zapowiada, że jego tytuł to: Godzilla x Kong: The New Empire. Ustalona data premiery to 15 marca 2024 roku. Wideo zapowiada klimat, jakiego możemy się spodziewać.

Godzilla x Kong - teaser

Godzilla x Kong - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Za kamerą ponownie stoi twórca poprzedniej części Adam Wingard. Podczas promocji tamtego filmu zapowiadał, że docelowo to potwory są najważniejsze i będzie chciał minimalizować wątek ludzi.

