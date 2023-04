Światło, którego nie widać - zwiastun miniserialu. To może być jeden z najlepszych tytułów Netflixa

fot. materiały prasowe

All the Light We Cannot See to miniserial oparty na książce nagrodzonej Pulitzerem pod tym samym tytułem, która została wydana w USA w 2014 roku.Sprzedano prawie 10 mln egzemplarzy na całym świecie. Twórcą i reżyserem miniserialu jest popularny Shawn Levy, który ostatnio zdobywał uznanie takimi filmami jak Free Guy oraz Projekt Adam. Steven Knight, znany jako twórca Peaky Blinders, napisał scenariusz.

Światło, którego nie widać - zwiastun

Światło, którego nie widać - opis fabuły

Ten miniserial opowiada o rozgrywających się na przestrzeni dziesięciu lat losach Marie-Laure Leblanc, niewidomej francuskiej dziewczyny ukrywającej się z wujem podczas II wojny światowej, i Wernera Pfenniga, genialnego niemieckiego nastolatka, który specjalizuje się w naprawie radioodbiorników. Dzieląc wspólny sekret, odnajdują nadzieję i wiarę w ludzi.

W obsadzie są Louis Hofmann, Lars Eidinger, Marion Bailey oraz Hugh Laurie i Mark Ruffalo, a także debiutująca na ekranie Aria Mia Loberti.

Światło, którego nie widać - premiera 2 listopada w Netflixie.