Co dalej z Spider-Manem w filmach Sony? Dwa scenariusze są rozważane - jeden szokujący

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios/Sony Pictures

Reklama

W 2024 roku Sony Pictures poniosło spore straty finansowe na Madame Web i zapewne poniesie je także na filmie Kraven Łowca, który po premierze w kinach osiągnął fatalne wyniki finansowe. Jedynie Venom 3 zdołał przynieść zyski. To sprawia, że osoby decyzyjne w studiu zaczęły zastanawiać się nad przyszłością, zdając sobie sprawę, że każdy kolejny ich aktorski film spotyka się z coraz większą krytyką, co zniechęca widzów do kolejnych produkcji. Różnica między przewidywaniami a wynikami Kravena jest tego najlepszym przykładem.

Przyszłość Spider-Mana

Obecnie dyskusje na temat przyszłości Spider-Mana i postaci związanych z nim, do których prawa posiada Sony, koncentrują się na dwóch głównych kwestiach.

Pierwsza pochodzi z doniesień portalu Deadline. Według ich źródeł Sony Pictures rozważa reset aktorskich filmów związanych ze Spider-Manem. Innymi słowy, studio prawdopodobnie chciałoby odciąć się od serii filmów, takich jak Venom, Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca, i rozpocząć tworzenie kolejnych produkcji na nowych zasadach. Szczegóły potencjalnego podejścia do resetu nie są jeszcze znane.

Druga informacja, która pojawiła się później, pochodzi od dwóch scooperów – MyTimeToShineHello oraz Alexa Pereza. Jest to wiadomość zaskakująca! Według ich źródeł Sony Pictures na poważnie rozważa sprzedaż praw do Spider-Mana na rzecz Disneya/Marvel Studios. To o tyle dziwne, że współpraca z Marvel Studios przy filmach z udziałem Spider-Mana w MCU przynosi Sony ogromne zyski.

fot. materiały prasowe

Nie sprecyzowano, jakie dokładnie prawa miałyby zostać sprzedane, ale trudno wyobrazić sobie, by dotyczyło to również animacji. Sprzedaż praw tylko do aktorskich produkcji umożliwiłaby Sony kontynuowanie animowanych przygód Milesa Moralesa. Jednak na ten moment trudno uwierzyć, że taki scenariusz jest realnie rozważany.

Przypomnijmy, że brak Spider-Mana w filmach Marvela Sony Pictures wynika z decyzji samego studia. Ich zdaniem widzowie nie zaakceptowaliby Spider-Mana funkcjonującego poza MCU.

Na chwilę obecną są to jedynie plotki. Należy je traktować z dystansem, ponieważ żadna ze stron nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła tym informacjom.