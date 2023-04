Fantastyczna Czwórka - Reed Richards wybrany? Wybór padł na aktora z Gwiezdnych Wojen

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

Daniel Richtman, My Time To Shine i inni insiderzy, których informacje się potwierdzały wielokrotnie, ujawniają, że Adam Driver zostały wybrany do głównej roli w filmie Fantastyczna czwórka. Obecnie finalizuje on szczegóły swojego kontraktu. Aktor zdobył popularność rolą Kylo Rena w Gwiezdnych Wojnach. Marvel Studios na ten moment nie potwierdza, ani nie dementuje informacji.

Fantastyczna Czwórka - co wiemy?

Casting do ról wciąż trwa, więc najpewniej, gdy obsada zostanie skompletowana, poznamy wyboru Marvel Studios. Szczegóły fabuły widowiska nie są znane. Te najpewniej zostaną podane w lipcu 2023 roku podczas San Diego Comic-Con 2023, ale na razie to czysta spekulacja.

Za kamerą stanie Matt Shakman. Na razie nie ujawniono, kiedy mogą wystartować prace na planie widowiska.

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku.