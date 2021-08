Godzilla kontra Kong - co dalej z uniwersum potworów? Scenarzysta komentuje

fot. materiały prasowe

Superprodukcja Godzilla kontra Kong w reżyserii Adama Wingarda, której premiera odbyła się 2021 roku, spotkała się z mieszanym przyjęciem przez krytyków, lecz świetnie poradziła sobie w box-ofisie. Film cieszył się dużą popularnością wśród widzów nawet pomimo pandemicznej rzeczywistości. Po tym sukcesie wszyscy fani produkcji zastanawiają się zapewne, co dalej - jaka przyszłość czeka franczyzę. Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł sam scenarzysta produkcji, Max Borenstein. Chociaż twórca nie mógł zdradzić żadnych szczegółów, jedno jest pewne - to jeszcze nie koniec uniwersum potworów. Sam Borenstein bardzo pozytywnie zapatruje się na przyszłość franczyzy.

Nie mogę zbyt wiele ujawnić, ale słyszałem, że nadchodzi coś naprawdę ekscytującego. Uniwersum jest w bardzo dobrych rękach, a ja sam mam wiele pomysłów i z ogromną chęcią zaangażuję się w następny projekt. Będą kolejne interesujące produkcje - zapowiedział scenarzysta.

Max Borenstein zaznaczył, że na ten moment nie może nic oficjalnie powiedzieć. To jednak, jak dobrze widzowie przyjęli film i jak świetnie spisała się sama produkcja, świadczy o tym, że w pandemicznych czasach ludzie chcą oglądać produkcje przynoszące radość i rozrywkę - takie jak Godzilla kontra Kong.