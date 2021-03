Godzilla kontra Kong i Małe rzeczy - polska premiera przesunięta. Kiedy filmy trafią do kin?

fot. materiały prasowe

Niedawno informowaliśmy Was o przesunięciu polskich premier filmów Nomadland oraz Raya i ostatni smok. Jak udało nam się ustalić, również produkcje Warner Bros. będą wyświetlane w kinach nieco później. Premiera gorąco oczekiwanej produkcji Godzilla kontra Kong została przesunięta na kwiecień 2021. Nie podjęto jednak jeszcze decyzji o dokładnej dacie. Przypomnijmy, że wcześniej premierę tego filmu planowano na marzec 2021.

Podobny los spotkał film Małe rzeczy. Produkcja w reżyserii Johna Lee Hancocka miała trafić na polskie ekrany dokładnie 19 marca 2021, jednak jego premierę również przesunięto na kwiecień 2021.

Przypomnijmy, że Godzilla kontra Kong to widowisko, w którym zobaczymy kultowych monstrów. Staną one do walki o losy ludzkości. Reżyserem produkcji jest Adam Wingard. Film Małe rzeczy jest natomiast thrillerem w gwiazdorskiej obsadzie. Zobaczymy w nim m.in. Jareda Leto, Ramiego Maleka oraz Denzela Washingtona.

