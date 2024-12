Rozważał rzucenie aktorstwa po roli w popularnym serialu. Przyznaje szczerze: "Miałem dość"

Fot. Materiały prasowe

Chad Michael Murray, który podbił serca wielu nastolatek dzięki rolom w Historii Kopciuszka i Zakręconym piątku, w rozmowie z Interview przyznał, że wraz z odejściem z obsady Pogody na miłość, pragnął również opuścić aktorstwo i branżę rozrywkową.

Był taki moment, w którym chciałem odejść. Miałem dość. Po prostu czułem, że nie dam rady już tego robić. To było zaraz po tym, jak odszedłem z Pogody na miłość. I nie chciałem podjąć tej decyzji ze względu na fandom, tylko przez to, że w okresie, kiedy masz między osiemnaście a dwadzieścia pięć lat, twój mózg nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i popełniasz błędy. Kurczę, oczywiście, zdarza się nam je popełniać nawet wtedy, gdy jesteśmy dorośli. Ale chodzi mi o to, że trudno się tym nie przejmować, gdy jesteś za młody, by zrozumieć sytuacje, w których się znalazłeś.

Aktor dodał, że było to dla niego trudne, ponieważ nagle znalazł się w centrum uwagi i wszyscy zaczęli zwracać uwagę na to, co robi, nawet w sklepie spożywczym. A nawet, jeśli nie, to i tak do jego głowy przekradały się negatywne scenariusze. Pomyślał wtedy, że nie chce takiego życia. Zajęło mu wiele lat, by lepiej zrozumieć branżę rozrywkową i nauczyć się w niej poruszać.

Nie rozumiałem, jaką władzę może mieć ta branża, szacunku, który musisz jej okazywać i wszystkim dookoła, w każdej chwili. Dlatego ponowne przeanalizowanie tego wszystkiego zajęło mi dużo czasu. Dotarcie tam, gdzie chciałem, wymagało wielu lat rozmów z ludźmi o wiele mądrzejszymi ode mnie.

Aktualnie nadrzędnym celem Murraya jest bycie dobrym ojcem i mężem. Obecnie kocha bycie aktorem i z nostalgią wspomina swoje dawne role. A ostatnio zagrał w takich produkcjach jak chociażby Sullivan's Crossing, Matka panny młodej czy Świąteczni dżentelmeni. Ma również wrażenie, że dopiero „rozkręca” się i jeszcze wiele przed nim.