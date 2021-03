Godzilla kontra Kong - "fani" Snydera atakują film. Pobito rekord otwarcia w kinach

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong miał premierę w 38 krajach. Do USA wejdzie dopiero 31 marca i będzie można tam obejrzeć go w kinach oraz na platformie HBO Max. Amerykanie więc filmu nie widzieli, ale to nie przeszkadza im przeprowadzić atak z powodu... Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera i decyzji Warner Bros. o nie kontynuowaniu jego wizji na uniwersum.

Wielu wielbicieli reżysera działa obecnie w ruchu #RestoreTheSnyderVerse, który ma doprowadzić do decyzji o tym, by Snyder kręcił kolejne komiksowe filmy w swoim stylu. Niektórzy wymyślili sobie, że będą atakować negatywnymi recenzjami i najniższymi notami każdy film Warner Bros. To właśnie spotyka film Godzilla kontra Kong na IMDb. Fani piszą tam o tym, że Warner Bros. ma im dać SnyderVerse, bo tego chcą, Zack Snyder jest najlepszym reżyserem, a jego Liga Sprawiedliwości to arcydzieło kina.

Na razie jednak ta grupa związana z #RestoreTheSnyderVerse nie odnosi skutku i nie ma efektu. Film na IMDb spadł do oceny 7,5/10, więc zwykli widzowie są raczej zadowoleni. Na Twitterze można też dostrzec krytykę toksycznej i dziecinnej akcji tych "fanów" Snydera, również ze strony innych członków ruchu walczącego o SnyderVerse. Nie ma tu więc wsparcia jak przy akcji doprowadzającej do realizacji Snyder Cut.

Godzilla kontra Kong - fragment

Nowy fragment pokazuje walkę Konga z dwoma Tytanami zwanymi Warbats.

To w ogóle nie zaszkodziło walce filmu Godzilla kontra Kong w box office. Udało się pobić rekord globalnego otwarcia w czasie pandemii. Film w weekend zebrał 121,8 mln dolarów z 38 krajów. Wszystko jednak dzięki Chinom, w których sytuacja kinowa jest najbardziej zbliżona do przedpandemicznej. Tam widowisko zebrało 70,34 mln dolarów. Po 31 marca przekonamy się, ile film zbierze w Stanach Zjednoczonych.

Godzilla kontra Kong - data premiery w Polsce nie jest znana. Wszystko zależy od tego, czy kina zostaną otwarte.