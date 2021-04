Godzilla kontra Kong najbardziej dochodowym hitem czasu pandemii. Film zarabia na siebie!

fot. Warner Bros.

Godzilla kontra Kong nadal przeciera szlaki dla kolejnych filmów, które pozwolą powoli odbudowywać frekwencję w kinach. W drugim weekendzie w USA widowisko przyniosło 13,3 mln dolarów. Łącznie w USA zebrano 69,5 mln dolarów. To oznacza, że obecnie na rynku amerykańskim jest to najbardziej dochodowy film czasu pandemii koronawirusa. Kwoty byłyby na pewno większe, ale na obecną chwilę otworzono 55% kin i nie w każdym dużym mieście, a to z nich schodzą największe wpływy ze sprzedaży biletów.

Na świecie jest oczywiście o lepiej. W weekend zebrano 24,1 mln dolarów, a łącznie zebrano 288,3 mln dolarów. Wszystko dzięki Chinom, bo tam film bardzo spodobał się widzom - zebrano 165,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 357,8 mln dolarów. Niebawem Godzilla kontra Kong przebije wyniki Tenet poza USA i w skali globalnej. Wówczas film będzie najbardziej dochodowym w trakcie pandemii w każdym aspekcie. Przypomnijmy, że Tenet ostatecznie zebrał 363,1 mln dolarów (w tym 305,2 mln dolarów poza USA).

Wynik ze świata na pewno będzie rosnąć, bo większość krajów wciąż czeka na premierę, ale na obecną chwilę kina są w nich zamknięte. Na tej liście jest również Polska, więc nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera w naszym kraju.

Godzilla kontra Kong - ile film zarobi?

Według analityków finansowych, do których dotarł portal Deadline.com Godzilla kontra Kong już przynosi studiu Warner Bros. zysk na czysto i to nawet z premierą w HBO MAX, która siłą rzeczy ma wpływ na zainteresowanie nielegalnym obejrzeniem filmu. Obecnie szacunki mówią, że na tę chwilę superprodukcja już przyniosła 96,4 mln dolarów zysku. To dzieję się przy finalnym budżecie 160 mln dolarów oraz 70 mln dolarów wydanych na promocję.