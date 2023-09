Godzilla Minus One - nowe zdjęcia. Król Potworów sieje grozę w Japonii

fot. materiały prasowe

Wszyscy znający Króla Potworów kojarzą filmy japońskie o nim z starymi odsłonami, w którym ludzie w gumowych kostiumach stworów bili się na t le tekturowych miast. Godzilla Minus One pokazuje, że to już przeszłość. Nieoficjalnie mówi się, że widowisko ma hollywoodzki budżet sięgający 150 mln dolarów, a pierwszy zwiastun pokazał, że efekty komputerowe Króla Potworów wyglądają imponujące. Teraz możemy jeszcze przyjrzeć się postaci na nowych zdjęciach.

Godzilla Minus One - zdjęcia

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One - o czym jest film?

Historia rozgrywa się niedługi czas po zakończeniu II wojny światowej. Zdewastowana Japonia przeżywa kolejną grozę, gdy pojawia się Godzilla. To właśnie Król Potworów sprawia, że stan Japonii z zera spada na minus jeden.

Autorem scenariusza, producentem i reżyserem widowiska jest Takashi Yamazaki, najbardziej znany z filmów Stand by Me Doraemon i Lupin III: The First. On też nadzoruje prace nad efektami specjalnymi. Najnowsze widowisko będzie 33. filmową odsłoną ataku Godzilli zrealizowaną w Japonii i piątą jeśli weźmiemy pod uwagę epokę Reiwai.

Godzilla Minus One - premiera światowa 3 listopada 2023 roku. Na razie nie wiadomo, czy film trafi do Polski.