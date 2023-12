Godzilla Minus One - film już w polskich kinach. Król Potworów zachwyca

fot. Toho

Godzilla Minus One to uniwersalnie chwalone widowisko produkcji japońskiej o Królu Potworów, które powraca do korzeni serii, czyli czasów, gdy Godzilla był zły i budził grozę, siejąc destrukcję. Na długo przed tym, gdy jako obrońca Ziemi prał inne potwory. Taki też był pierwszy film o Godzilli. Recenzje są praktycznie same pozytywne, a średnia oceny wynosi 8,2/10. Od dziś, czyli 1 grudnia 2023 roku można oglądać widowisko na ekranach polskich kin. Prawa do dystrybucji w naszym kraju ma tylko sieć Multikino.

Jaki jest w końcu budżet? Niektóre anglojęzyczny portale przez pewien czas podały błędne przeliczenie budżetu z japońskiej waluty na dolary. Tak naprawdę wynosi on tylko 15 mln dolarów, co jak na standardy japońskie jest budżetem wysokim. Pomimo tego jakość i dopracowanie efektów specjalnych jest uniwersalnie chwalone i doceniane.

Godzilla Minus One - o czym jest film?

Historia rozgrywa się niedługi czas po zakończeniu II wojny światowej. Zdewastowana Japonia przeżywa kolejną grozę, gdy pojawia się Godzilla. To właśnie Król Potworów sprawia, że stan Japonii z zera spada na minus jeden.

Autorem scenariusza, producentem i reżyserem widowiska jest Takashi Yamazaki, najbardziej znany z filmów Stand by Me Doraemon i Lupin III: The First. On też nadzoruje prace nad efektami specjalnymi. Najnowsze widowisko będzie 33. filmową odsłoną ataku Godzilli zrealizowaną w Japonii i piątą jeśli weźmiemy pod uwagę epokę Reiwai.

