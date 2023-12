Godzilla - ranking wszystkich filmów o Królu Potworów. W TOP5 tylko jedna nowa produkcja

fot. materiały prasowe

Premiera japońskiego filmu Godzilla Minus One zbliża się wielkimi krokami. Król Potworów będzie siać postrach na dużych ekranach kin już od 1 grudnia. Zapowiada się naprawdę świetne widowisko. W serwisie Rotten Tomatoes obecnie ma 98% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków na 48 recenzji przy średniej ocenie 8,2/10. Chwalone są efekty specjalne, zdjęcia i obsada. Ponadto jest pełen emocji, a ekscytujące sceny z kaiju zostały nakręcone z należytym rozmachem.

Krytycy uważają Godzillę Minus One za spektakularny blockbuster, który wraca do korzeni serii. Niektórzy twierdzą, że jest to najlepszy film o Królu Potworów od jego debiutu w 1954 roku. Z tego powodu przedstawiamy Wam ranking filmów o Godzilli według serwisu Rotten Tomatoes. Kolejność została wyznaczona za pomocą statystyk Tomatometru. Przy każdym tytule umieściliśmy procent "świeżości" (pozytywnych opinii) krytyków. Sprawdźcie poniżej z jakimi tytułami będzie konkurować najnowsza produkcja od reżysera Takashiego Yamazakiego. Nie trzeba chyba dodawać, że ostatnie amerykańskie produkcje, jak Godzilla czy Godzilla kontra Kong nie znajdują się zbyt wysoko w tym zestawieniu, a królują starsze tytuły pochodzące z Japonii. W zestawieniu brakuje filmu Godzilla kontra Mechagodzilla 3 (2002), ponieważ ma za mało recenzji w serwisie, aby go sklasyfikować.

Godzilla - ranking filmów

36. Godzilla (1998) – 20%

