Godzilla Minus One - recenzje w sieci. Król Potworów rządzi

fot. Toho

Reklama

Godzilla Minus One miał premierę 3 listopada w Japonii. 37 pełnometrażowa produkcja o Królu Potworów doczekała się recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Przy 7 recenzjach licznik wskazuje na 100% "świeżości" najnowszego filmu o Godzilli przy średniej ocenie wynoszącej 8/10.

Godzilla Minus One - recenzje

Krytycy jednogłośnie oceniają produkcję Takashiego Yamazki jako bardzo dobrą. Chwalone są efekty specjalne, zdjęcia i obsada. Krytyków cieszy także powrót do korzeni, a w dwóch recenzjach padają zdania o tym, że jest to najlepszy film o Królu Potworów od jego debiutu w 1954 roku. Powrót do korzeni serii i osadzenie ich w przeszłości uznano za dobry zabieg, który pozwala filmowi odciąć się od współczesnych problemów, ale ten jednocześnie nadal opowiada uniwersalną historię o przezwyciężaniu trudności i walce o lepsze jutro w obliczu katastrofy. Film określony jest mianem pełnego emocji, ale nie zapomina przy tym o byciu cieszącym oko widowiskiem - sceny siania zniszczenia przez Króla Potworów są nakręcone z należytym rozmachem.

Katie Rife z IGN Movies wypowiedziała się o filmie w następujący sposób:

Godzilla Minus One to porywający, spektakularny blockbuster, który wraca do korzeni serii. Historia skupia się na postaciach, ale sceny z kaiju są efektowne i ekscytujące.

Do pochwał dołączył się również Tim Grierson ze Screen International:

Godzilla Minus One zabiera tytułową bestię do jej korzeni jako metafory powojennej Japonii pełnej niepokoju i żałoby, dostarczając przy tym spektakl podszyty emocjonalną nutą.

Godzilla Minus One - fabuła

Film opowie historię osadzoną jakiś czas po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to Japonia musi podnieść się z ruin po ogólnoświatowym konflikcie. Niespodziewane pojawienie się Króla Potworów zmusi naród do zjednania i poradzenia sobie z nowym problemem i rzeczywistością.

Premiera w Polsce odbędzie się 1 grudnia 2023 roku.

Godzilla Minus One