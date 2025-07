Dlaczego John Malkovich został wycięty z Fantastycznej 4 i czy jest szansa na zobaczenie usuniętych scen?

fot. materiały prasowe

Matt Shakman może świętować weekend otwarcia Fantastycznej 4 - filmu, który wyreżyserował. W nowym wywiadzie odniósł się z kolei do kontrowersyjnej kwestii dotyczącej wycięcia Johna Malkovicha z filmu. Skąd taka decyzja i czy jest szansa na zobaczenie scen z jego udziałem w edycji rozszerzonej?

John Malkovich w Fantastycznej 4 miał wcielić się w Red Ghosta, przeciwnika Pierwszej Rodziny Marvela z komiksów, stojącego na czele agresywnych super-małp. Aktor jeszcze przed premierą przyznał, że pracowało mu się dobrze, ale to nie było nic nadzwyczajnego. Ewidentnie odtrącało go też nadmierne użycie CGI. Z tego powodu wielu fanów pomyślało, że Marvel Studios celowo usunęło aktora z filmu. Jego nazwisko nie pojawiało się na plakatach ani w oficjalnych opisach obsady od pewnego momentu. John Malkovich ostatecznie w Fantastycznej 4 nie pojawił się nawet na moment, a jego Red Ghost został tylko wspomniany w trakcie krótkiego montażu na samym początku produkcji, który został udostępniony publicznie przed premierą nowego hitu.

Dlaczego postać Red Ghosta została wycięta? Matt Shakman wytłumaczył, że celem takiej decyzji było skupienie się na teraźniejszości i obecnych losach Pierwszej Rodziny Marvela. Sekwencje z jego udziałem miały odbywać się w przeszłości i pokazywać początki tej grupy superbohaterów, co zwalniało tempo i nie pasowało do tego, o czym była cała produkcja. Otwierająca scena była pełna akcji, efektów specjalnych i walki Reeda Richardsa z super-małpami, czego fragmenty znalazły się w krótkim montażu początkowym. Reżyser przyznał, że John Malkovich zagrał świetnie, ale była to decyzja podyktowana dobrem produkcji. Ale czy jest szansa na zobaczenie tej sekwencji w przyszłości?

[John Malkovich] jest niesamowity i jego praca nad filmem była fantastyczna. W tych scenach było jednak mnóstwo efektów specjalnych, których nie dokończyliśmy, więc [edycja rozszerzona z jej uwzględnieniem] to niemożliwe. [John Malkovich] to jeden z moich ulubionych aktorów i ludzi. Naprawdę świetnie sobie poradził. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawi w MCU.

