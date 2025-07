Fantastyczna 4 podbija kina. Wyniki finansowy filmu Marvela

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zadebiutowała w Ameryce Północnej z solidnym wynikiem 118 mln dolarów. To nieco poniżej prognozowanych 125 mln dolarów, ale nadal zadowalający rezultat dla Marvela. W porównaniu do Supermana, według ekspertów, mniej rodzin z dziećmi wybrało się na film MCU niż na Człowieka ze stali. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to wciąż dobry wynik i przykład sytuacji, w której prognozy otwarcia okazują się nietrafione.

Fantastyczna 4 – box office światowy

Na świecie film zarobił równe 100 mln dolarów. Sumując, na koncie ma łącznie 218 mln dolarów, przy budżecie 200 mln. Aby produkcja się zwróciła, musi osiągnąć przychód między 400 a 500 mln dolarów. Wszystko powyżej tej kwoty oznacza zysk dla producentów. Do końca sierpnia nie będzie premiery żadnej widowiskowej superprodukcji, więc zarówno Fantastyczna 4, jak i Superman powinny notować niskie spadki frekwencji. Dlatego Marvel, po klapie świetnie ocenianego Thunderbolts*, może tym razem zanotować zysk.

Superman – box office

W trzecim weekendzie wyświetlania Superman osiągnął w Ameryce Północnej kwotę 24,8 mln dolarów (łącznie 289,5 mln). Na świecie Człowiek ze stali ma już 213,2 mln dolarów. Sumując, film zarobił 502,7 mln dolarów przy budżecie 225 mln – co oznacza, że zwrócił koszty produkcji i już przynosi zyski dla DC Studios.

